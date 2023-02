Příjezdová hala budějovického vlakového nádraží znovu otevře 1. března

Nádraží bude celé opravené do konce roku. Náklady budou 894 milionů korun. Původně uváděná cena byla 689 milionů, podle SŽ jsou dražší práce kvůli řešení statických poruch a tomu, že firmy musely dělat úpravy, jež žádali památkáři. Novinářům to dnes řekli zástupci (SŽ). Zatím není jisté, zda do konce roku bude hotový i nový hlavní vchod do budovy přímo z Lannovy třídy.

V březnu skončí dlouhé omezení, kdy lidé mohli využívat jen odjezdovou halu. Konec stavebních prací plánuje SŽ nejpozději v prosinci. V roce 2024 ještě odstraní provizorní pokladny a WC, upraví také některé venkovní plochy. Do příjezdové haly budou dva vchody, nyní je jeden. Druhý bude z příchodu z Lannovy třídy. V budově bude zřejmě i pobočka České pošty, která opustí prostory vedle nádraží.

Správa železnic dělá teď první kompletní opravu budovy, která je 155 let stará. To je také jeden z důvodů, proč budou náklady proti odhadu vyšší. „Byly to zejména dva faktory. Prvním odhalení degradace, kterou nebylo možné předpokládat. Mám tím na mysli nosné prvky včetně stropních konstrukcí. Druhý významný faktor byl, že přeci jenom se nacházíme v oblasti, kde je hodně vysoko hladina spodní vody, a jakmile se to začalo ve sklepech rozkrývat, tak se to muselo celé sanovat a jít do sarkofágového způsobu. A krajní věže, kdy jedna byla kdysi zasažená i při leteckých útocích za světové války, se (tehdy) opravila nějak, takže spousta věcí se musela vyměnit, což nešlo při původním ohledání předpokládat,“ řekl na dotaz ČTK ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Oprava historické budovy vlakového nádraží začala v červnu 2020. V centrální části nádraží je opravená fasáda, sochařská výzdoba, firmy dokončují práce na střeše. Obnovují štukovou výzdobu, opravují vnitřní omítky haly, restaurují erby a mozaiky. Od března začne oprava severní věže a severního křídla budovy.

Po opravě vznikne i nový hlavní vchod do budovy přímo z Lannovy třídy. Trasa z podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude bezbariérová. Při opravě nádraží se upraví i plochy pro komerční využití, zmodernizují veřejně přístupná místa. Na nejfrekventovanějších místech budou obchody. Zda se stihne do konce roku propojení z Lannovy třídy, ale není zatím jisté.

„Musím bohužel říct, že na minulých kontrolních dnech velmi často naprosto chybělo (předchozí) politické zastoupení města, a potom se nelze divit, že v těchto věcech není jasno. Minulé vedení města nebylo schopné definovat, jak má prostor před nádražím vypadat, to teď musíme napravit,“ řekl ČTK jihočeský hejtman a budějovický radní Martin Kuba (ODS).

Historie budovy sahá do roku 1868. Stavbaři museli zachovat její původní vzhled. Budovu opravuje sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers. Další stavbou, která u nádraží v příštích letech vznikne, bude podjezd pod nádražím. Jihočeský kraj ho chce začít budovat v roce 2026. Loňský odhad nákladů je přibližně 2,5 miliardy korun, tunel by mohl sloužit dopravě od roku 2028.