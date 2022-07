Temelín chce příští rok dodat do přenosové soustavy až o 4000 MWh víc než letos

Temelín toho chce dosáhnout tak, že upraví provoz čerpadel, která dopravují vodu do chladicích věží. Umožnila to matematická metoda zpracování velkých dat (takzvaná big data), díky které ČEZ využil provozní a meteorologická data za posledních pět let. Novináře o tom informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.