Teplárna České Budějovice poprvé zůstane bez celkové letní odstávky

„Neznamená to, že bychom rozsah údržby a dalších s výrobou spojených činností omezovali. To spíše naopak. Pomocí dílčích investic se nám ovšem podařilo zlepšit možnosti našich zařízení v tom smyslu, že jejich odstávky můžeme dělat po částech. To nám pak umožňuje lepší plánování dílčích odstávek zdrojů k údržbě v potřebném čase. Proto už není třeba v jeden moment odstavovat výrobu v celém areálu,“ uvedl člen představenstva teplárny Martin Žahourek.