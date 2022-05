V červnu Písek začne rekonstrukci objektu, kde bude domov pro seniory

Náklady na opravy a vybavení jsou 200 milionů korun, jde o jednu z největších investic Písku v posledních letech. Vítěz výběrového řízení uspěl v soutěži s částkou nižší než 215 milionů korun, kterou stanovilo zastupitelstvo jako nejvyšší možnou. ČTK to řekla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

„Stavební práce budou trvat 22 měsíců, a kromě přestavby interiérů se počítá také například s vybudováním přístavby pro kuchyni,“ řekl písecký místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL). Město původně zamýšlelo do rekonstrukce investovat maximálně 185 milionů korun. Cena byla z prvního pololetí roku 2021 a podle vedení města neodpovídala současné situaci ve stavebnictví. Proto zastupitelé v únoru zvýšili částku o 30 milionů korun.

Nový seniorský dům, který vznikne místo bývalého internátu, bude mít 57 míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Nyní město část objektu využívá jako ubytovnu pro uprchlíky z Ukrajiny. „Maximální počet ubytovaných v jeden moment byl 50. Od konce měsíce dubna pracujeme na uvolnění tohoto objektu a v průběhu tohoto týdne budou všichni obyvatelé provizorní ubytovny v Sovově ulici přestěhování do bytů, a to městských i soukromých nebo do městských ubytoven. V příštím týdnu bude objekt vyklizen a předán k rekonstrukci,“ uvedl Hladík.