Stavba domova seniorů v Opočně vyšla na 100 milionů, začne fungovat na podzim

Stavba začala v září 2020 a skončila letos na jaře. Klientům začne domov sloužit na podzim. „Rekonstrukce několik let nevyužité nemocniční budovy a její přestavba na nový domov pro seniory vychází ze strategie Královéhradeckého kraje pro rozvoj sociálních služeb. Tato investice byla nezbytná s ohledem na stárnutí populace a vzrůstající zájem o služby pro seniory. Vzhledem k demografické prognóze je nezbytné, aby se kapacita služeb pro seniory dále posilovala a byla zachována dobrá dostupnost pro občany,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Uživatelem opočenského zařízení bude zapsaný ústav, který společně založila města Opočno a Dobruška v polovině roku 2020. Kapacita objektu je 47 lůžek. Opočenský domov seniorů by měl sloužit především místním a obyvatelům nedaleké Dobrušky.

Královéhradecký kraj hodlá do roku 2026 investovat do sociálních služeb více než dvě miliardy korun. V současnosti kraj některé domovy seniorů buduje či rozšiřuje. Tato zařízení Královéhradeckého kraje podle hejtmanství evidují téměř 700 akutních žadatelů, kteří vyžadují pobytovou službu bezodkladně. Celkově je pak žádostí o umístění do pobytové služby téměř 2900.