V Českých Budějovicích se změní doprava a parkování v některých úsecích centra města

Minulé vedení města loni rozhodlo, že uzavře průjezd z ulice Na Sadech přes náměstí a Mánesovu třídu a omezí parkování na náměstí. Nařízení napadli živnostníci u soudu, který omezení zrušil. Doprava a parkování se tak musí vrátit do předchozího stavu od 1. března. Podle Bureše město bude hledat ještě další možnosti, jak by šlo dopravu v centru řešit. „Jedná se určitě o provizorní řešení, my s tím stavem nejsme spokojeni. Ale vzhledem ke lhůtě od soudu jsme neměli moc času na to, abychom to připravili lépe. Komplexnější řešení celé situace budeme mít na stole v pozdější době,“ řekl náměstek.