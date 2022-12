Vodní dílo Hněvkovice umí nově pojmout povodeň, jež přijde jednou za 10 000 let

Jeden ze dvou nejnovějších stupňů Vltavské kaskády teď dokáže bezpečně pojmout až povodeň, která přichází jednou za 10 000 let. Zvládl by i velkou vodu z roku 2002. Bezpečnostní přelivy mají větší kapacitu a upravená je plavební komora pro převádění povodňových průtoků. ČTK to řekli zástupci Povodí Vltavy a firmy Metrostav, která práce zajišťovala.