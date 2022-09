Zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou připomene skladatele Josepha Haydna

„Dramaturgii koncertu tvořím většinou podle toho, co bylo v oblibě na zámku v Náměšti v době Jindřicha Viléma Haugwitze, toho, který tady hudební tradici na začátku 19. století založil. V jeho bohaté hudební zámecké sbírce bylo mnoho děl Josepha Haydna. Joseph Hayden byl tady jeden ze skladatelů, který byl u rodiny Haugwitz velmi oblíben spolu s Händlem, Mozartem, Naumannem, Salierim. Takže navazujeme na to, co by pravděpodobně udělal Jindřich Vilém Haugwitz k narozeninám Haydna, kdyby tady byl,“ řekl Buš.