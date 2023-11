Brno se představí v českém pavilonu na Expo 2025 v Japonsku

Memorandum zástupci obou stran podepíšou ve čtvrtek v Praze při slavnostním setkání 500 dní do Expo. „Koncepce účasti města Brna se má opírat o osobnosti Leoše Janáčka, Gregora Johanna Mendela a Alfonse Muchy, již se v Japonsku těší velké popularitě. Plánuje se, že prezentace zábavnou a interaktivní formou nabídne důvody, proč by turisté měli vycestovat právě do Brna,“ uvedla zastupitelka pro marketing a PR Kateřina Jarošová (ANO).