Cestující veřejnou dopravou na Brněnsku čekají od 11. prosince dvě zásadní změny

Díky nim bude možné například zavést ve všedních dnech půlhodinový interval do Brna-Chrlic, dříve to kvůli nedostatku obousměrných vratných souprav nešlo. Intervaly se zkrátí i na dalších tratích, hlavně o víkendech. Z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí se bude jezdit dvakrát více, tedy po půl hodině. Z Brna do Sokolnic se bude jezdit také dvakrát více, a to jednou za hodinu. A po půl hodině se bude jezdit o víkendu také z Brna až do Tišnova, dosud jezdily vlaky po půlhodině pouze do Kuřimi. „Proti roku 2016, kdy jsme vytvářeli nový koncept dopravy pro nově pořizované vlaky, je nárůst cestujících až třicetiprocentní,“ řekl Horský. Ve všední den bude na nejvytíženějších tratích, tedy mezi Brnem a Blanskem a Brnem a Tišnovem čtvrthodinový interval.