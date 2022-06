Domácí vína mají z Oenofora jeden titul šampiona, tři putují za hranice

Patronace OIV zavazuje pořadatele k dodržování přísných nařízení. K nim navíc přidává Svaz vinařů další závazky. „Obrovský důraz klademe na čtyři věci. Za prvé to je víno, toho nikdy není přihlášeno více než 600 vzorků, aby měli degustátoři dostatek klidu pro kvalitní hodnocení. Za druhé to jsou lidé, jak personál, tak skladba degustátorů je součástí mimořádně přátelské a současně profesionální atmosféry. Za třetí doprovodný program, u kterého vždy přemýšlíme o něčem, co degustátorům, našim hostům udělá radost. A za čtvrté to je místo, které je každý rok jiné, ale originální a svým způsobem výjimečné,“ uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Letos se soutěž uskutečnila v areálu vinařství Thaya v Havraníkách na Znojemsku.