Historické sklepy v Brně dělníci ručně vyčistili od 15 tun suti

Nejprve museli dělníci vyklidit původní zával. Vzhledem k tomu, že do sklepů se dá dostat pouze po žebříku, museli 15 tun suti vynosit po kbelících ručně. „Po vyklizení suti a naplavenin jsme doplnili a přespárovali ostění i klenbu. Mimo jiné jsme objevili větrací komín, zapravili a dozdili jsme ponechané průrazy v klenbě a v místě jednoho z nich jsme vybudovali nový a pohodlnější vstup do podzemí. Nyní by tak do sklepů neměla pronikat voda a jejich degradace by neměla pokračovat,“ dodal Benža.