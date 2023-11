Hlavní novinkou Brněnských Vánoc je kluziště na Moravském náměstí

Stánky se na náměstích v historickém centru otevřou v pátek 17., někde 24. listopadu, kdy se chystá také rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody. Trhy budou i na Zelném trhu, na Dominikánském náměstí a právě i na Moravském náměstí. Na tiskové konferenci to dnes řekli organizátoři z TIC Brno a z radnice Brno-střed. Naposledy bylo kluziště v historickém centru před covidem před čtyřmi lety. Brněnské Vánoce se v posledních letech staly největším festivalem, který se za celý rok ve městě koná.

Na Zelném trhu se otevřou stánky již 17. listopadu, přestože první adventní neděle je letos až 3. prosince. „Nechali jsme vyrobit více než stovku nových stánků, aby byly pro prodejce více komfortní. Budou na náměstí nově rozložené, abychom mohli lépe a do centra plochy v horní části umístit pódium, před kterým bude mnohem více místa. Koncerty budou každý den a každý den vystoupí tři kapely,“ uvedla místostarostka Ludmila Oulehlová (ANO).

Podle ředitelky TIC Brno Jany Janulíkové se brněnské Vánoce stávají ve střední Evropě stále populárnější a do Brna přijíždí čím dál více zahraničních turistů. „Usilujeme o to, aby jich tu bylo ještě více. Podle našich odhadů do Brna přijede na trhy během čtyř týdnů zhruba 1,5 milionu lidí,“ řekla Janulíková.