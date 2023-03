K prvnímu jarnímu výšlapu zve letos KČT na jižní Moravě do okolí Rosic

První jarní výšlap má letos na jižní Moravě 66. ročník. Dlouhá léta se chodilo údolím Bílého potoka na severozápadním Brněnsku, ale už několik let se akce přesouvá po různých místech celého kraje. Letos se dostala do oblasti, v níž se více než 100 let těžilo černé uhlí, proto je plné památek na tuto činnost, přestože těžba skončila už v roce 1992.