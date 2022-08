Loď Brno se vrací na hladinu brněnské přehrady po opravě elektroinstalace

Vyjížďky po brněnské přehradě se mezi Brňany i návštěvníky města těší velké oblibě. „V letošním roce jsme doposud převezli téměř 180 tisíc lidí. Pokud vydrží dobré počasí a zájem ze strany veřejnosti, možná překonáme loňský rekord, kdy lodě svezly téměř 286 tisíc cestujících, což je od 80. let minulého století vůbec nejvíc,“ dodal Havránek.

Lodě na deset kilometrů dlouhé trase z Brna-Bystrce do Veverské Bítýšky jezdí obvykle od dubna do konce října. Trasu ujedou v jednom směru za 70 minut. Dopravní podnik má k dispozici pět moderních lodí a dvě historické. Kromě Brna je to ještě loď Morava. Dopravní podnik v posledních letech pracuje na obnově zázemí i jednotlivých zastávek tak, aby zvýšil počet těch bezbariérových.