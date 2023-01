Masarykova univerzita zvýší podporu studentů prezenčního studia

„Doktorandi jsou budoucností české vědy a chceme k nim přistupovat s respektem. Proto jsme hledali cesty, jak jejich financování navýšit, navzdory okolnostem této těžké doby. Věřím, že je to jen první krok na cestě, jak dostat dlouhodobě neuspokojivou socioekonomickou situaci našich doktorandů na důstojnou úroveň,“ uvedl Bareš.

Druhá největší univerzita v Česku se loni zaměřila také na kvalitativní hodnocení doktorských studijních programů. Podílela se na něm téměř stovka renomovaných zahraničních expertů mnoha oborů, kteří přijeli do Brna, aby se mohli setkat s vědci, doktorskými studenty a jejich školiteli.

Hodnocení se bude opakovat v pětiletém cyklu a není přímo navázané na financování. „Odloučení výsledků hodnocení od financování je záměrné. Chceme se podívat pravdě do očí, říci si, jak na tom skutečně jsme, a nemít přitom obavu, že se nám to okamžitě promítne do výše rozpočtu. Díky tomu jsme vybírali respektované a přísné hodnotitele a nemuseli taktizovat při psaní sebehodnotících zpráv,“ uvedl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík.