Na Moravě se šíří invazivní klejicha, ochranáři volají po systémovém řešení

Nejvážnější situace je podle ochranářů v evropsky významné lokalitě Kamenný vrch u Kurdějova na Břeclavsku, zejména v části, které se říká Kamenec. „Klejicha se začíná šířit i do zdejších mandloňových sadů, kde do pár let, pokud se nezasáhne, udělá naprostou zkázu,“ uvedl Vilém Jurek, který pracuje jako koordinátor terénních prací ochranářských projektů LIFE Sub-pannonic a LIFE SouthMoravia.