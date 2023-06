Nad Brněnskou přehradou se v sobotu rozsvítí první ze čtyř soutěžních ohňostrojů

Jelikož jdou stále dopředu technologické možnosti digitálních odpalů, je podle Morávka možné čím dál lépe synchronizovat světelné efekty s doprovodnou hudbou, a to až na tisícinu sekundy. „Když jsme v roce 2001 začínali, odpalovalo se z pontonu manuálně. Na pontonu byla plechová bouda, v níž byli pyrotechnici a pomocí zvukových signálů odpalovali 120 povelů v průběhu čtvrthodinové show. Zhruba 10 let zpět vznikly technologie pro digitální odpalovací systémy a pyrotechnici mohou být na břehu. Dnes se celý ohňostroj naprogramuje dopředu. Začínalo se na 1000 odpalech a dnes je systém posílen tak, že je možné vyslat až na 2000 povelů. Na začátku ohňostroje stačí zmáčknout jedno tlačítko, ale předchází tomu rok či dva práce a pak tři dny na přehradě, kdy se ohňostroj chystá a testuje, že je všechno, jak má být. Je možné do ohňostroje manuálně zasáhnout, ale obvykle se to nedělá,“ popsal Morávek.