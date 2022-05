Nemocnice Blansko chystá přesun a rozšíření urgentního příjmu

Náklady jsou 75 milionů korun, větší část by mohla pokrýt dotace. Zásadní změnou bude především přesun pracoviště z třetího podlaží lůžkové části nemocnice do přízemí do prostor bývalého oddělení nukleární medicíny a zároveň vybudování nového vstupu do budovy z ulice Sadová. Ve třetím patře vznikla příjmová ambulance v roce 2004 proto, aby byla v těsné blízkosti jednotky intenzivní péče a bylo možno pacienta v případě potřeby ihned hospitalizovat na tato oddělení. To už není zapotřebí.

„Není nutné umístění urgentního příjmu v blízkosti JIP, protože koncepce urgentních příjmů je nyní postavena na tom, že toto pracoviště má k dispozici expektační (sledovací) a resuscitační lůžka, jejichž přístrojové a technické vybavení odpovídá parametrům lůžek na jakékoliv intenzivní péči. Takže nestabilního pacienta se selháváním základních životních funkcí můžeme plně specializovaně zabezpečit přímo na urgentním příjmu,“ uvedl náměstek pro léčebně preventivní péči a zároveň vedoucí lékař oddělení centrálního/urgentního příjmu Vladimír Navrátil.

Přesun ambulance do přízemí je podle nemocnice žádoucí i z toho důvodu, aby byla co nejblíže k příjezdové cestě rychlé záchranné služby a zároveň k pracovištím zajišťujícím další vyšetření. Z pracoviště urgentního příjmu by také měla vést chodba přímo na radiodiagnostické pracoviště, takže doba vedoucí k vyšetření pacienta, který potřebuje například okamžitě zhotovit CT, se výrazně zkrátí. Do laboratoří by mohla vést potrubní pošta k rychlému posílání odebraných vzorků.

Po vybudování nového zázemí přibude například i recepce. V čekárně bude oddělený prostor, který bude sloužit imobilním pacientům na převozových lůžkách, aby nemuseli v těžkém stavu ležet v čekárně před všemi ostatními pacienty, či místnost pro očistu pacientů a místnost, kde se budou moci dělat žaludeční výplachy při otravách. Rozšíří se i sociální zázemí pro pacienty i zázemí pro personál. V plánu je také zbudování samostatného vstupu pro zdravotnickou záchrannou službu, který bude oddělený od vstupu pro pěší i od vjezdu pro sanitky.

Investice vyjde na 75 milionů korun, z toho by 50 milionů mohlo jít z dotace. O dotaci na stavební úpravy nemocnice požádá ministerstvo zdravotnictví, které program vypíše příští rok. „Pokud půjde vše podle plánu, mohlo by se začít stavět v roce 2024, přičemž stavba by trvala zhruba rok a půl,“ uvedla ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.