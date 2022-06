Ochránci chtějí rychleji chránit lesy u soutoku Dyje a Moravy, předali petici

„Cílem petice bylo nějakým způsobem pomoci poposunout ochranu lužních lesů na Soutoku, protože je to věc, která se vleče už téměř 50 let. Prvním bodem petice je výzva k zastavení nevhodného způsobu hospodaření, druhým je vyhlášení maloplošných chráněných území, která by chránila ty nejcennější partie lokality, a třetí je vyhlášení chráněné krajinné oblasti,“ uvedl za petiční výbor předseda Hnutí Brontosaurus Podluží Dalimil Toman. Hubáčková uvedla, že proces vyhlášení zmíněných dvou maloplošných území začal, dokončen by mohl být v příštím roce. Pokud jde o případné vyhlášení CHKO, případně národního parku Hubáčková na dotaz ČTK uvedla, že by nechtěla říkat, čemu dává přednost. „Je to debata s vědci, s odborníky a debata i s nevládními organizacemi a samosprávami. Už v tuto chvíli ale můžu říct, že těch debat jsem měla více a dost se kloní k tomu, že lepším způsobem je CHKO,“ řekla ministryně.