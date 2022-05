Oprava spalovací turbíny Tepláren Brno přijde na 300 milionů korun

Plynová turbína pracuje na podobném principu jako letecký motor a patří mezi nejsložitější technická zařízení v klasické energetice. Kromě tepla vyrábí i elektrickou energii. Za rok vyprodukuje elektřinu v hodnotě miliardy korun a množství tepla ve stejné hodnotě. „Za rok tato turbína vyrobí tolik elektřiny, kolik by spotřebovaly čtyři až pět brněnských dopravních podniků,“ uvedl generální ředitel Petr Fajmon.

Zdroj Červený mlýn vyrábí elektřinu a teplo v takzvaném paroplynovém cyklu.Teplo z plynové turbíny vyrobí páru pro parní turbínu a dodávku tepla do sítě centrálního zásobování. Kromě toho poskytuje provoz takzvané systémové služby výkonové rovnováhy České přenosové soustavě (ČEPS). Zajišťuje vyrovnanou bilanci v přenosové soustavě.

„V návaznosti na legislativu Evropské unie je požadováno zrychlení času, než turbína dosáhne určeného výkonu, stala se součástí generální opravy letos také instalace 24 nových zdokonalených hořáků. Bez nich by Teplárny Brno nemohly tyto služby do budoucna zajistit. Hořáky umožní turbíně najet na požadovaný výkon do 12,5 minuty z dosavadních patnácti,“ doplnil Fajmon.