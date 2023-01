Po Brně letos přestane jezdit řada typů vozidel MHD, podnik chystá i rozlučky

Tramvaje K2 patřily desetiletí ke koloritu brněnských ulic, celkem jich ve městě jezdilo 135. K jejich rychlému vyřazování přispěly až novostavby tramvají Vario a v poslední letech novostavby tramvají EVO2, jimž se přezdívá Drak. Právě díky Drakům přestanou K2 jezdit Brnem definitivně. V provozu letos zůstávají poslední dvě, část jich je ještě možné zprovoznit, pokud by to bylo potřeba. Pomaleji mizí z brněnských ulic tramvaje T3, které jezdily městem od roku 1963. Z původních 159 jich zbývá polovina, loni dojezdilo osm tramvají. Celkově se ke konci loňského roku snížil počet provozních tramvají z 302 na 288 a průměrné stáří kleslo o více než rok na 18 let. A ze 62 na 66 procent narostl podíl nízkopodlažních vozů.