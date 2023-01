Zoo Brno má novou aplikaci pro nevidomé návštěvníky

„Aby byl výsledek pro zrakově postižené návštěvníky Zoo Brno co nejpřínosnější, zapojili jsme do analýzy, konzultací a následného testování i specialisty a uživatele se zrakovým postižením, pro které je portál určen. Jen tak je možné dosáhnout tzv. reálné přístupnosti, tj. stavu, kdy rozhraní nebude jen splňovat formální požadavky na přístupnost, ale bude zohledňovat to, aby výsledek byl pro tuto skupinu uživatelů skutečně přístupný a použitelný,“ uvedl Radek Pavlíček, který na zpřístupnění portálu spolupracoval.