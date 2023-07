Řidiči na Tomkově náměstí v Brně od soboty jezdí po nově vybudovaném mostě

Do konce měsíce je tam nicméně doprava omezená na jeden pruh v každém směru. Novinářům to dnes řekl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

„Režim jedna plus jedna potrvá do 18. srpna. Bude rozdělen do dvou etap. Od 15. července je v celé délce stavby a od 1. srpna bude pouze na křižovatce Rokytova,“ uvedl Fiala. Od 18. srpna se bude vytíženým místem opět jezdit v režimu dva pruhy v každém směru. Další omezení je v plánu na konec roku. „Dělníci nyní snáší provizorní konstrukci mostu, po kterém dosud byla vedena doprava. Hotovo by mělo být do týdne. Následovat bude demolice druhé poloviny původního mostu,“ dodal ředitel.