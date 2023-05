Rukopisy od Rejčky vynikají kvalitou zpracování, výjimečně je vystavili v Brně

Klášter na Starém Brně letos slaví 700. let. Eliška Rejčka jej nechala vybudovat pro cisterciačky. Po zrušení ženského konventu císařem Josefem II. se šest rukopisů dostalo do Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do Rajhradského kláštera a jeden do Moravského zemského archivu. Brněnským muzejníkům se podařilo domluvit s vídeňskými kolegy zápůjčku.