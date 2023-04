Sdílená kola budou v Brně zdarma. Město je bude dotovat po příští 4 roky

Dohodu s těmito firmami, která je uzavřená na čtyři roky, dnes schválili brněnští radní. Projekt by mohl začít do konce dubna, řekl novinářům radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Takzvaný bikesharing dotovalo město loni v pilotním provozu. Projekt trval od 11. dubna do 30. září a za tu dobu využili lidé bezplatná sdílená kola ke 102 000 jízd. Podle Kratochvíla to svědčí o tom, že o jízdu na kolech zájem je. „Rozhodli jsme se proto tuto službu vysoutěžit na čtyři roky. Naším cílem je také dostat lidi z aut. Ale na to má samozřejmě vliv i počasí, fyzická kondice lidí či geografie města,“ doplnil radní.