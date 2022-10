Správa zámku v Lednici odložila revitalizaci zámeckého parku a katakomb

ČTK to dnes potvrdily kastelánka zámku Ivana Holásková i náměstkyně ředitele územní správy Daniela Mayerová. Důvodem je řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde tendr na zhotovitele napadli neúspěšní uchazeči.

„Antimonopolní úřad zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a nyní se zabývá podaným rozkladem. O něm ještě nerozhodl. My jsme na začátku října rozhodli o zrušení zadávacího řízení, protože ani kdyby úřad rozhodl v náš prospěch, nebylo by reálné zakázku stihnout tak, abychom splnili podmínky získání dotace,“ uvedla Mayerová.

Pro získání dotace by do konce příštího roku musely nejen skončit samotné práce, ale i kolaudační řízení a vše by muselo být vyúčtováno. „Nyní počkáme na vypsání programů pro další období, rekonstrukce se tak odkládá,“ uvedla Holásková.