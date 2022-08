Umělci z Kraví hory vytvořili petici proti rozšíření parku. Má přes 700 podpisů

O bourání pěti budov v areálu, takzvaných likusáků, rozhodnou radní města ve středu, řekl ČTK jeden z autorů petice Radovan Přikryl. ČTK to potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Podle ředitele hvězdárny Jiřího Duška jsou budovy staré 80 let a ve špatném stavu.

Umělci uznávají, že areál vizuálně nevypadá příliš dobře. „Ale je to prostředí, ve kterém můžeme tvořit. S minimálními investicemi do údržby zde mohou budovy stát další desetiletí,“ řekl Přikryl. Podle něj by umělci mohli využívat i budovy, v nichž jsou nyní sklady. Dodal, že z areálu by mohl vzniknout otevřený a plotem neohraničený park, kde by také tvořili umělci.