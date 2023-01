Veselí nad Moravou téměř o stokorunu zvýšilo poplatek za odpad

Podle něj má město celkem pozitivní trend závazek plnit. „Objem směsného odpadu, který podléhá skládkování, se nám snižuje. Výrazně se navýšil objem tříděného odpadu, a to zejména plastů a papíru,“ řekl Kolář. Podle něj by to mohlo být i tím, že město zřídilo podzemní kontejnery. „Máme umístěno devět hnízd, které se snažíme dát do všech lokalit ve městě. Druhá věc je, že rozdáváme kompostéry ke všem rodinným domům a majitelům zahrádek. Určitě to prospívá tomu, že se biologicky rozložitelný odpad dává do kompostérů, ne do popelnice,“ uvedl Kolář.