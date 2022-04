Virtuální expedice Zoo Brno zařadila do své nabídky dva filmy z vlastní produkce

Návštěvníci si po příchodu do virtuální expedice nasadí speciální brýle a usadí se na otáčivé křeslo. Po spuštění filmu se mohou libovolně otáčet a prohlédnout si tak divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Ve filmech jde vidět, že některá zvířata kamera velice zaujala a příliš se jí nebojí.

K šesti současným snímkům, které Zoo získala díky spolupráci se společností Wild immersion, se přidávají filmy Na kopytech Afriky a Ve spárech Afriky. Ty vytvořila Zoo Brno ve vlastní produkci. Snímky trvající necelých 15 minut natočila Kristýna Bošková a návštěvníky jimi provede hlas tiskové mluvčí zoo Moniky Brindzákové. Krátké komentáře do filmů napsal Marek Sláma.

Nové filmy by podle vedení zoo měly podpořit zvýšení návštěvnosti expedice po covidové krizi. „Poslední měsíce se návštěvnost zvyšuje. Poslední čtvrt rok se to pohybuje kolem 2500. To vychází na asi 600 návštěvníků měsíčně,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.