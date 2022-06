Vlečka na brněnské výstaviště bude zrušená kvůli protipovodňové hrázi

„Je to krátkozraké rozhodnutí, když se podporuje železnice jako taková. Vidíte z návštěvnosti, že zájem o železniční vozidla a veletrh je. Pokud sem ale nedostanete železniční vozidla, přijde výstaviště o další možnost něco dělat pro veřejnost,“ řekl Sládek. Vlečka se sice má rušit pouze mezi dolním nádražím a mostem přes Uhelnou ulici, nicméně to znamená nemožnost přepravovat vozidla na výstaviště po kolejích. Jednotlivé vagóny či lokomotivy je možné - mnohem komplikovaněji a dráž - převážet po silnici, ale delší soupravy už se na výstaviště nikdy nepodívají. „Koleje zůstanou napojené na tramvajovou síť, což je asi zbytečné. Budu za naše sdružení apelovat, aby se našlo řešení a vlečku se podařilo zachovat,“ řekl Sládek.

V dnešní podobě slouží vlečka od roku 1957, do Bauerova cukrovaru, který se nacházel na místě výstaviště, však vedla už v 19. století. V posledních deseti letech už byla používaná více pro příležitostné akce než pro návoz kolejových vozidel na veletržní akci, a tak o její budoucnost nikdo moc neusiloval. Současný veletrh však ukázal, že by do budoucna mohla být pro výstaviště více užitečná, než v posledních letech bývala.