Chebská nemocnice má nový tomograf za 24 milionů, obnoví také další přístroje

Předností nového CT, který nahradil deset let starý přístroj, je lepší kvalita pořízeného obrazu. „Máme nové vyhodnocovací stanice i výrazně inovovaný software, takže vyšetření se dají hodnotit jednodušeji a rychleji. Můžeme redukovat i kovové implantáty, třeba ze zubních vyplní,“ řekl zástupce primáře chebského radiologického oddělení Martin Trpák.

Tomograf vyšel na 24 milionů korun včetně dvouleté záruky. Nemocnice pořídila navíc i pozáruční servis na pět let za devět milionů korun. Instalace včetně drobných stavebních úprav trvala 23 dní. V plánu je do Chebu pořídit ještě ultrazvuk či infuzní techniku, a to rovněž z dotací, uvedl provozně-technický ředitel.