Karlovarská krajská nemocnice omezuje provoz některých oddělení, hlavně v Chebu

V Chebu bude uzavřeno gynekologicko-porodnické oddělení, a to od 8. do 25. července. Příjem rodiček na porodní sál skončí 5. července v 6:00. Ve stejný termín bude omezen provoz také na chirurgickém oddělení, přičemž ambulantní provoz bude dál zajištěn. Oddělení ORL bude uzavřeno od 8. července do 1. srpna. V Karlových Varech už je omezený provoz lůžkové části dětského oddělení, a to až do 10. července.