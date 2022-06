Cheb začne od září vařit i bezlepková jídla pro všechny školy ve městě

V kraji jde zřejmě o první takovou službu a i v Česku je ojedinělá. „Před necelým rokem přišel radní Jan Židek (VPM) s námětem zajistit bezlepkovou stravu pro školáky. My jsme se následně informovali, jak funguje stravování školáků v jiných městech z pohledu bezlepkovosti. A zjistili jsme, že to funguje takovou šedou zónou, neoficiálně a často i nebezpečně. Buď rodiče nosí jídlo do školy, kde se pak ohřívá, nebo se část jídla odděluje a pak se jakoby upravuje bezlepkově, ale může dojít i ke kontaminaci lepkem. Takže jsme se rozhodli, že když do toho půjdem, tak to bude komplexní a zcela bezpečné,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).