Přístavba knihovny v Chebu bude dražší, město zkusí získat dotace

Pokud by město do ambiciózního projektu přeci jen šlo, muselo by získat dotace. Žádat o ně bude podle něj hned z několika zdrojů. „Jsou možné tři dotační tituly. Plán národní obnovy, IROP a Operační program Životní prostředí. Rada se nyní zabývala tím jedním, Plánem národní obnovy, kde je možné žádat až o 150 milionů korun,“ uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý (VPM). Podmínkou ale je, aby zastupitelé odsouhlasili finanční krytí celého projektu. To by nutně neznamenalo, že město musí projekt uskutečnit.