Do soutěže Antonína Dvořáka se letos přihlásilo 74 pěvců a pěvkyň z 15 zemí

Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka je otevřená pro pěvce a pěvkyně do 35 let. Ke dvěma kategoriím Junior a Opera přibyly v roce 1996 kategorie Píseň a v roce 2014 kategorie Operní naděje pro pěvce a pěvkyně od 16 do 20 let. Výkony pěvců bude hodnotit porota, ve které letos zasednou její předseda Peter Dvorský, Magdaléna Hajóssyová, Zdeněk Šmukař, Ondřej Hučín, Jiří Nekvasil a další osobnosti v oboru pěvectví.