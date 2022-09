Dokončení stavby Krejcarové lávky v Sokolově se opět posouvá

Architektonický návrh lávky pro pěší vznikl v roce 2012 a byla navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Původní nevyhovující most se zboural na konci roku 2020, o rok později se začalo se stavbou nové lávky. Na začátku stavby komplikovaly práce také omezení související s epidemií koronaviru, letos to jsou dopady války na Ukrajině. Město dostalo na jaře oznámení o vyšší moci, tedy o nepředvídatelných překážkách, jež mohou mít vliv na dokončení díla. Od té doby se práce na lávce podle radnice zpomalily.