Sokolov chce pořídit bývalou transfúzní stanici, využití bude teprve hledat

Radnice chce zamezit tomu, aby nevznikla v centru města další sociálně vyloučená lokalita. „Město Sokolov se už minimálně čtyři roky zajímá o volné budovy. Je to práce správy majetku a odboru rozvoje města, aby vytipovávali a hledali tyto budovy, a rada a zastupitelstvo by se pak měly rozhodnout, jestli to koupí. Právě proto, abychom zamezili vzniku nových ubytoven, abychom tu měli co nejméně obchodníků s chudobou,“ řekl místostarosta Ladislav Sedláček (Hnutí pro město Sokolov).