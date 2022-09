Karlovy Vary mají teplo od Sokolovské uhelné, zatím tak krize nehrozí

„Přes to, že Sokolovská uhelná a její sesterská SUAS GROUP se transformuje v moderní energetickou skupinu, musíme operativně reagovat na skokový nárůst cen komodit, emisních povolenek a zemního plynu včetně možných výpadků jeho distribuce. Z těchto důvodů nyní využíváme a budeme využívat k výrobě tepelné energie hnědé uhlí. Od června tohoto roku tomu již přizpůsobujeme naše postupy na těžebním úseku,“ uvedl místopředseda představenstva Sokolovské uhelné a. s. David Najvar.

Ještě před začátkem energetické krize, kterou vyvolala hlavně válka na Ukrajině, uzavřela Sokolovská uhelná memorandum s městy Karlovy Vary, Nová Role a Chodov na dodávku tepla do roku 2035. Memorandum Sokolovské uhelné zaručuje stabilitu odběru tepla. Závod Sokolovské uhelné ve Vřesové nyní umožňuje vyrábět teplo jak z uhlí, tak ze zemního plynu. Tato flexibilita umožňuje využívat zdroj, který je v danou chvíli výhodnější. V současnosti je to stále hnědé uhlí i přes extrémní ceny emisních povolenek. Loni se teplo vyrábělo zhruba půl na půl z uhlí a plynu. Při současných cenách plynu by byl ale přechod na ekologičtější palivo výrazně nevýhodný.