Krize vrací do hry uhlí. Na Sokolovsku nabírají horníky a navyšují těžbu

Ještě loni se Sokolovská chystala na konec těžby. Hornická místa rušila, pracovníky servisu a údržby firma převedla do nově založené „neuhelné“ skupiny SUAS. Měli postupně přecházet na práci pro externí odběratele, protože se čekalo, že je samotný důl brzy neuživí. Podle útlumových plánů měla do příštího roku klesnout kdysi šestimilionová těžba na 2,5 milionu tun ročně.

Vedení podle něj dokonce uvažuje o tom, že se znovu spustí odstavená tlaková plynárna, v níž se dřív vyráběl pro Vřesovou plyn z uhlí. „Je tu úvaha, do jaké míry se vrátit k obdobné technologii. Je to vize do budoucnosti. Do určité míry by to odbourávalo závislost na zemním plynu,“ říká šéf Sokolovské.