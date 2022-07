Náhrada za drahý písek. Začíná se využívat odpad z elektráren

„Hlušinovou sypaninu jsme využili do násypového tělesa nově budované silnice. Obchvat v hodnotě 899 milionů korun bez DPH, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic, by měl být zprůjezdněn v druhé polovině roku 2023,“ říká Ondřej Šuch, vedoucí komunikace společnosti Skanska.

Nebude to ale poprvé – stavební firmy s materiály, zbylými po důlní těžbě nebo vzniklé spalováním uhlí v elektrárnách, pracují už několik let. Uplatnění tak našly například při stavbě pražského tunelu Blanka nebo dálnic D1 a D6. Obecně jsou známé jako tzv. vedlejší energetické produkty (VEP).

„Využíváme je téměř na každé stavbě,“ potvrzuje také Stanislav Bedřich, manažer pro výzkum a vývoj stavební firmy Strabag, a to například „při zlepšování zemin, do speciálních betonových směsí, podkladní vrstvy vozovek nebo jako příměs do konstrukčních betonů“. Roli podle něj hrají nejen technické vlastnosti a přínos pro finální dílo, například zamezení vzniku trhlinek při smršťovaní betonu, ale i šetrný přístup k životnímu prostředí.