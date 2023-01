Františkovy Lázně upravily centrální park Bedřicha Smetany s pomníkem J. W. Goetha

Sady Bedřicha Smetany mezi divadlem a hotelem Imperial jsou jednou z nejvytíženějších lokalit ve městě a chodí do nich zejména lázeňští hosté. Pocházejí z 60. let 19. století. „Je tam nový vodní prvek a kolem něj jsou osázeny čedičové kameny, na kterých jsou citáty Johanna Wolfganga Goetha. Plus je tam původní pomník Goetha, který je nově osvětlený a ozvučený, hraje tam celý den hudba. Je to taková vzpomínka na Goetha,“ řekl Skala. Pomník odkazuje na badatelskou činnost J. W. Goetha, který se zasloužil o průzkum nedaleké vyhaslé sopky Komorní Hůrka. Z fontány zazní například skladby Beethovena nebo Chopina.