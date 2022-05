Karlovarský kraj podpoří vznik zubní ordinace v Jáchymově, dostane 600 tisíc korun

Pro letošní rok vyčlenil kraj jeden milion korun. „Město by mělo mít vytipováno, případně mít uzavřenou smlouvu s konkrétním lékařem, ať už je to praktik nebo zubař. Doloží, co chce dělat, až už jsou to stavební úpravy nebo vybavení ordinace,“ řekl hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Město by mělo mít zajištěný minimální úvazek s lékařem na deset hodin týdně. V případě zubaře musí být splněna podmínka, že uzavřel smlouvy alespoň se třemi zdravotními pojišťovnami.