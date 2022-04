Karlovy Vary letos zateplí jednu z budov Základní školy Truhlářská

„Jedná se o zateplení a výměnu oken na objektu ve Školní ulici Základní školy Truhlářská. Je to zakázka, která byla v předpokladu za 18 milionů korun a my ji vysoutěžili za necelých 13 milionů korun. Takže doufám, že firma udělá kvalitně svou práci,“ uvedl Bursík. Město podle něj naplánovalo práce tak, aby co nejméně omezily provoz školy. „Takže začínáme začátkem června a končíme koncem října. A hlavní část, výměna oken, by měla proběhnout v průběhu letních prázdnin,“ doplnil Bursík.