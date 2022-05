Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu, lákat chtějí Čechy a cizince z okolí

Zatímco v posledních dvou letech se Karlovy Vary staly cílem českých klientů, nyní se jim opět otevírají možnosti cestování do zahraničí. „Budeme se snažit díky programu Karlovarské kulturní léto cílit na českou domácí klientelu, ale cílíme už i na zahraniční klientelu, která se sem může dostat pozemní cestou, autobusem, autem, vlakem. Rádi bychom oslovili německou, rakouskou klientelu a budeme letos už cílit i na polskou klientelu,“ řekla. Zatím podle ní lidé jezdí hlavně na víkendové pobyty, což je pro lázně málo. „Potřebujeme, aby jezdili minimálně na 14 dnů. Potřebujeme vzdálenější trhy, které zatím nelétají. Oslovíme i arabský trh. Ale mám informace i z Teplic, že ta čísla zatím nejdou moc nahoru,“ uvedla Pfeffer Ferklová.

Do Karlovarského kraje přijelo v loňském roce 708 814 turistů. Meziročně to bylo o 4,6 procenta více. Z celkových 708.814 návštěvníků kraje bylo 189.710 cizinců a 519.104 hostů z ČR. Cizinců přibylo meziročně o 21 procent, českých návštěvníků ubylo, a to o 23,7 procenta.