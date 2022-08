Muzeum Mattoni rozšířilo expozici o výstavu o recyklaci obalů

„V Muzeu Mattoni, které je v rekonstruovaném Löschnerově pavilonu, jsme v zadní části udělali výstavu, která vlastně propojuje historii se současnou dobou. A protože se společnost Mattoni 1873 dlouhodobě snaží o udržitelnost výroby, a to znamená zejména nakládání s obaly, PETkami a plechovkami. Takže jsme udělali takovou výstavu, která dětem i dospělým ukazuje, co to zálohový systém je, v kterých zemí funguje a podobně,“ uvedla mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová.