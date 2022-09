Na úvod Dnů evropského dědictví udělí tituly Nositel tradice lidových řemesel

„My už se několik let snažíme rozvíjet koncept chebských krovů, což je unikátní komplex sahající sedm set let do minulosti. Právě při příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví bude vernisáž modelů krovů, které Chebu bezplatně daroval tesařský mistr z Německa. Ten za svůj život vytvořil 25.000 modelů historických krovů, z nichž část je z německé a část z české strany. Nyní při této příležitosti budeme otvírat jejich výstavu v budově bývalého špejcharu,“ řekl ČTK starosta Chebu Antonín Jalovec (Volba pro město). „Tato událost přesahuje regionální význam, protože jde o unikátní sbírku v hodnotě mnoha milionů korun,“ dodal.