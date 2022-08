Cheb začne hledat nového dodavatele rozestavěné lávky přes nádraží

I když zatím soud úpadek firmy nevyhlásil, práce na stavbě lávky skoro za 150 milionů korun se už na začátku srpna zastavily. Město tak musí vybrat vhodný způsob, jak sehnat firmu, která by v započaté stavbě pokračovala.

„Insolvenční řízení by samo o sobě nemuselo dostavbě bránit. Ale zhotovitel na stavbě ukončil práci. My jsme pak na radě města s firmou ukončili smlouvu a toto rozhodnutí bylo zasláno i předběžnému insolvenčnímu správci, který byl jmenován Krajských soudem v Ústí nad Labem, a také na Státní fond dopravní infrastruktury, (SFDI),“ uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý (VPM). Část prostředků na stavbu má město přislíbeno právě z SFDI.

Podle něj si musí nyní město vyjasnit, jakou formou bude nového dodavatele hledat. Jako nejpravděpodobnější se jeví jednací řízení bez uveřejnění, které umožňuje v naléhavých případech oslovit přímo možné dodavatele a dohodnout se s nimi na dokončení stavby. Čeká se ale ještě na zprávu technického dozoru, která má ujasnit hlavně to, jaké náklady by městu vznikaly, pokud by stavba zůstala v současném stavu po delší dobu. První odhady uvádějí částku okolo milionu korun měsíčně jen za ostrahu, výluky a podobně.