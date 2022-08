Cheb připravuje rekonstrukci špejcharu i kulturního domu na Zlatém vrchu

„Podle předběžných odhadů by rekonstrukce špejcharu a okolí měla stát zhruba 50 milionů korun. Město by chtělo na úpravy získat dotaci z Národního plánu obnovy, která by mohla pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů,“ uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý (VPM).