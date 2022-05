Nová výstava v Rudé věži smrti u Ostrova připomíná oběti uranového lágru

Výstavu autoři rozdělili do několika částí. „V první se ukazuje, co se stane s člověkem, když se dostane do tábora. V takovém kruhu jsou fotky fotky vězňů beze jména, protože když přišli do tábora, tak se z jednotlivců staly masy, které režim vnímal jenom jako otrockou sílu. Na druhém konci věže jsou naopak medailony se jmény, fotografiemi či s osobními vzpomínkami vězňů,“ popsal výstavu Jareš.